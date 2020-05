Verdachte van verkeersovertredingen verschijnt in ‘marcelleke’ voor rechter: “Al mijn T-shirts lagen in de was” Tim Van Der Zeypen

28 mei 2020

16u35 0 Mechelen “Negentien jaar ben ik al rechter maar nog nooit zag ik iemand met een tanktop voor mij verschijnen”, zei rechter Jessica Bourlet van de rechtbank in Mechelen vanmiddag. Zij vroeg zich af waarom een 32-jarige verdachte van een reeks verkeersovertredingen minstens geen T-shirt had aangetrokken om zijn proces bij te wonen.“Ze lagen allemaal nog in de vuile was”, repliceerde de dertiger.

De Mechelaar stond vanmiddag voor de rechters omdat hij beroep had aangetekend tegen een vonnis van de politierechtbank. In januari 2019 werd hij veroordeeld voor een reeks verkeersinbreuken en het weigeren van het afleggen van zowel een adem- als speekseltest tijdens een controleactie van de politie. “Meneer vond dat hij al genoeg was gecontroleerd en was deze controles beu”, zei het parket op zitting. “Bovendien was meneer ook nog eens agressief en bedreigde hij de agenten.”

Rijverbod

De politierechter veroordeelde de dertiger destijds tot het betalen van een geldboete van vijfhonderd euro, een rijverbod van negen maanden maar ook het verplicht opnieuw afleggen van alle rijexamens alvorens hij terug achter het stuur mocht kruipen. “Streng en veel te zwaar”, oordeelde de man. Zijn advocate verklaarde: “Eerdere veroordelingen zorgden voor een financiële kater. Inmiddels wordt hij nu opgevolgd door een justitieassistent en is hij opnieuw in staat om de regels na te leven.”

De feiten werden niet betwist maar er werd wel gevraagd om het vonnis ongegrond te verklaren. “Ik heb een heel verleden achter de rug maar nadat ik trouwde met mijn vrouw, heb ik me herpakt”, besloot de 32-jarige man. “Ik doe nu echt mijn best waar ik kan én probeer me zoveel mogelijk tussen de lijntjes te houden.” Het parket tot slot vroeg de bevestiging van het eerste vonnis. Rechter Jessica Bourlet velt een vonnis op 25 juni.