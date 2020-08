Verdachte (20) van steekpartij opgepakt en aangehouden Tim Van Der Zeypen

31 augustus 2020

10u45 6 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft een twintigjarige man opgepakt voor De politie van Mechelen-Willebroek heeft een twintigjarige man opgepakt voor de steekpartij van afgelopen maandag in de buurt van het station van Mechelen . De twintiger werd opgesloten in de gevangenis. Hij zou de feiten ontkennen.

Vorige week maandag werden de Mechelse hulpdiensten opgeroepen naar het Koning Albertplein in de buurt van snackbar Sultan. Een zestienjarige man was er neergestoken. Het slachtoffer was in zijn zijn arm en zijn rechterzij gestoken en verloor heel wat bloed.

In de snackbar kreeg hij van omstaanders de eerste zorgen toegediend waarna de hulpdiensten het van hen overnamen. De tiener werd zwaar gewond en met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem overgebracht voor verdere verzorging.

Twintiger

De dader vluchtte na de feiten weg richting de Leuvense Vaart. Een zoekactie in de buurt leverde niets op. Intussen werd er ook een onderzoek opgestart en werd de omgeving hermetisch afgesloten. Het labo van de Federale Gerechtelijke Politie kwam ook ter plaatse. Dit voor de nodige vaststellingen.

Er werd ook een buurtonderzoek opgestart en de camera’s uit de omgeving werden bestudeerd. “Na het grondige onderzoek van onze recherche konden we vrij snel een verdachte identificeren”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Het ging om een twintigjarige man uit Mechelen.”

Poging doodslag

De twintiger is geen onbekende voor onze politiediensten. Zaterdag werd de jongeman opgepakt en werd er een huiszoeking uitgevoerd. In de loop van het weekend werd hij voor de onderzoeksrechter in Mechelen gebracht. Daar werd hij een tweede keer verhoord.

“Na dat verhoor werd hij aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij wordt verdacht van poging doodslag”, besluit Van de Sande. Over een motief van zijn daden is nog niets bekend. Hij ontkent ook alle betrokkenheid bij de feiten. De jongeman werd opgesloten in de gevangenis.

Nu dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer in Mechelen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of hij in de gevangenis blijft of niet.