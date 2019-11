Verdacht trio rijdt rond met inktpatronen ter waarde van meer dan 1.500 euro TVDZM

19 november 2019

09u05 0 Mechelen Drie mannen zijn door de onderzoeksrechter in Mechelen aangehouden op verdenking van diefstal. Het trio werd afgelopen donderdag opgemerkt omdat ze zich verdacht gedroegen met hun wagen. Tijdens het doorzoeken van die wagen werd er voor meer dan 1.500 euro aan inktpatronen aangetroffen.

De politie van Mechelen-Willebroek kreeg de wagen in het vizier ter hoogte van de Hendrik Consciencestraat. De wagen had niet enkel Franse nummerplaten, het voerde ook enkele verwarrende verkeersmanoeuvres uit. “Toen de wagen de autostrade E19 ging oprijden, konden we de wagen aan de kant zetten”, meldt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Nadat ze geen zinnige uitleg konden geven over hun aanwezigheid in Mechelen, werd hun wagen doorzocht.”

Inktpatronen

In de wagen werd een groot aantal inktpatronen aangetroffen ter waarde van 1.678 euro. Hiervan konden de drie geen aankoopbewijs voorleggen. “Verder werd er ook nog een draagtas en een doos aangetroffen. Aan de binnenzijde bevindt er zich aluminiumfolie. Om zo de alarmsystemen van winkelen te omzeilen”, gaat Van de Sande verder. “Een van de drie inzittende is ook in het bezit van een aanzienlijke geldsom.”

Illegaal

De drie mannen tussen de 32 en 44 jaar oud uit Georgië, verblijven ook alle drie illegaal in ons land. Ze werden meegenomen naar het politiekantoor voor verder verhoor. De aangetroffen goederen en de wagen werd intussen in beslag genomen. Na hun verhoor door politie, werden de drie Georgiërs ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “De onderzoeksrechter besliste vervolgens om alle drie aan te houden."

Het onderzoek naar de herkomst van de inktpatronen wordt intussen verder gezet.