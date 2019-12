Verdacht duo opgepakt: “Inbrekersmateriaal aangetroffen in de auto” TVDZM

30 december 2019

11u20 0 Mechelen Op de Battelsesteenweg in Mechelen-Noord heeft de politie twee verdachte personen opgepakt. Het gaat om twee Fransen van 25 en 29 jaar oud. In hun wagens werd inbrekersmateriaal aangetroffen.

Het was een wandelaar langs de Uilenmolenweg die de twee mannen in het vizier kreeg. “Twee wagens gedroegen zich namelijk erg verdacht”, aldus de politie. “De wagens reden meerdere malen heen en weer in de omgeving.” Een van de wagens werd aangetroffen op de Uilenmolenweg. Het voertuig stond er geparkeerd en was slotvast achtergelaten. Een tiental minuten later werd het tweede voertuig gevonden op de Battelsesteenweg.

“In deze wagen zitten tee mannen”, gaat de politie verder. “Ze hadden een onsamenhangend verhaal over hun aanwezigheid in de regio. Een van hen was in het bezit van de autosleutel van de andere wagen.” Het duo werd opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor. De twee twintigers worden ter beschikking gesteld van het parket.

In de auto’s werd inbrekersmateriaal gevonden. “Het gaat om een zaklamp, enkele handschoenen en een schroevendraaier”, besluit de politie.