Veertigtal bewoners van woonblok geëvacueerd na gasgeur in garage Tim Van der Zeypen

19 september 2019

13u31 1 Mechelen Een woonblok in de Mechelse Gandhi-wijk is donderdagvoormiddag geëvacueerd. Dit nadat er in de garage van het appartementsgebouw een hevige gasgeur werd waargenomen. Pas wanneer de oorsprong van de gasgeur wordt gelokaliseerd en hersteld is, zullen de bewoners terug naar hun woningen mogen.

De gasgeur werd kort voor 10.00 uur opgemerkt. Hierop nam Woonpunt Mechelen onmiddellijk contact op met de Mechelse hulpdiensten. Die kwamen massaal ter plaatse. Een ruimdienst was op dat moment bezig met de riolering leeg te maken. Zij moesten op vraag van de hulpdiensten onmiddellijk stoppen met werken. “De geur bleek afkomstig te zijn vanuit de garage van het appartementsgebouw. We zijn meteen metingen gaan uitvoeren”, vertelt brandweerkapitein Philippe Claes.“Ter hoogte van het meterlokaal werd er een grote hoeveelheid gas waargenomen. Hierna is beslist om de woonblok te evacueren.”

De brandweer startte met de evacuatie van de bewoners. De lokale politie van Mechelen-Willebroek kwam hen assisteren. “Er is een perimeter ingesteld en wij zijn samen met de brandweer flat per flat gaan aanbellen om te melden dat de bewoners hun woning moesten verlaten”, vult politiewoordvoerder Dirk Van de Sande aan. Daar waar de hulpdiensten geen antwoord kregen, werd er met een loper van de conciërge naar binnen gegaan. “Om zeker te zijn dat iedereen het pand veilig kon verlaten”, klinkt het nog.

Veertig personen

In totaal moesten er zo’n veertig personen hun woning verlaten. Zij werden opgevangen in het Dienstencentrum Den Abeel in de buurt. De evacuatie verliep zonder problemen en zonder chaos. Al was het voor sommige bewoners wel even schrikken. “Zeker wanneer ze je zeggen dat je onmiddellijk jouw woning moet verlaten”, klinkt het bij een van de geëvacueerden. “Op dat moment denk je meteen aan het ergste. Zeker met het verhaal uit Wilrijk van enkele weken geleden in je achterhoofd.”

In het Dienstencentrum zelf kregen de geëvacueerden een koffie en mochten ze binnen wachten op meer nieuws. “Dat was welkom. Zeker met de wind deze ochtend. Dat maakte het best koud dus zo’n verwarmd lokaal was wel welkom”, klink het nog.

Perimeter

Naast de Mechelse hulpdiensten kwamen ook arbeiders van nutsmaatschappij Fluvius ter plaatse. Zij moesten op zoek naar de oorzaak van de gasgeur. Dit kon pas nadat de brandweer en de nutsmaatschappij de gas had dichtgedraaid en de garage werd verlucht. Van zodra Fluvius de oorzaak van het gaslek heeft gelokaliseerd, kunnen zijn starten met het oplossen van het probleem en het dichten van het gaslek.

Tot die tijd zal de perimeter worden behouden en zullen de bewoners niet naar hun woning terug mogen keren. Nog Volgens de hulpdiensten raakten er niemand gewond.