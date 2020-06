Veertiger staat terecht voor partnergeweld Tim Van Der Zeypen

23 juni 2020

Het openbaar ministerie heeft een celstraf gevorderd van één jaar met probatie-uitstel tegen de 41-jarige Karaman A. De veertiger stond terecht voor partnergeweld. In december 2019 werd er door zijn vrouw aangifte gedaan bij de politie van Mechelen-Willebroek. De vrouw vertoonde verwondingen in het aangezicht en bleek daarin ook te zijn geslagen door A. “In hun zestien jaar huwelijk werd de vrouw naar eigen zeggen al een tiental keer geslagen”, klonk het op de zitting vandaag. De veertiger werd verhoord maar was bijzonder kort van stof. Hij weigerde verklaringen af te leggen. “Het is iets tussen mijn vrouw en mij. Justitie of politie heeft hier niets mee te maken”, zei hij. Op zitting klonk heel anders. Hij gaf de feiten toe en vertelde dat hij bereid is om een agressiecursus te gaan volgen. Vonnis op 29 juni.