Veertiger riskeert één jaar cel voor drie fietsdiefstallen: “Ik zag geen andere uitweg. Ik heb me laten verleiden.” Tim Van Der Zeypen

08 juli 2020

14u30 0 Mechelen Een 41-jarige man uit Italië stond vanochtend voor de rechter in Mechelen. Het parket vorderde een celstraf van één jaar effectief. Tussen mei en juni jongstleden pleegde de veertiger maar liefst drie diefstallen.

De man werd begin juni opgepakt. Dit na een melding van het verdacht individu aan het station van Mechelen. De man was niet enkel in het bezit van een rugzak met een kniptang, maar ook van een fiets. Deze bleek te zijn gestolen aan de schoolpoort van het slachtoffer. De man werd opgepakt en meegenomen voor verhoor. Verder onderzoek bracht aan het licht dat hij eerder ook al twee andere fietsen had gestolen.

Het parket eiste een celstraf van één jaar effectief gekoppeld aan een geldboete die kan oplopen tot 800 euro. Vandaag op zitting werden de feiten niet betwist. Zijn advocate vroeg de rechtbank wel om te luisteren naar zijn verhaal. Zo was hij kort na het uitbreken van de coronacrisis naar België gekomen. “Omdat ik hier een gespecialiseerde arts wilde raadplegen voor de vele littekens in mijn aangezicht”, luidde het.

Een aangekomen in Brussel belandde de veertiger al snel in een daklozenopvang. “En omdat hij geen geld had en in contact kwam met enkele verkeerde mensen, is hij verleid geraakt om snel geld te gaan verdienen en is hij de fietsen beginnen te stelen”, klonk het nog bij de strafpleiter. Zij vroeg vandaag een straf met uitstel. “Hij heeft heel wat spijt van de feiten en wil graag terug naar Italië”, besloot de advocate.

Een vonnis volgt op 15 juli.