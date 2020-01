Veertiger riskeert celstraf voor fietsdiefstal: “Mijn fiets was eerst gestolen” TVDZM

Een 46-jarige man uit Mechelen heeft zich moeten verantwoorden voor de rechter. Hij riskeert een celstraf van vier maanden met uitstel voor de diefstal van een fiets. In november 2018 ging hij er in het centrum vandoor met een fiets. Op basis van camerabeelden kon hij worden geïdentificeerd. Hij ontkende de feiten niet. Hij vertelde de rechter vanochtend dat hij de schade inmiddels al had vergoed en dat zijn eigen fiets eerst gestolen was. “Maar de minnelijke schikking werd niet betaald”, repliceerde openbaar aanklaagster Nele Van Looy. “Daarom werd meneer gedagvaard.” De Mechelaar vroeg de rechter een milde straf. “Ik had een alcoholverslaving. Het was de rode draad in mijn leven. Ik ben momenteel volop bezig om mijn leven op de rails te krijgen”, zei de 46-jarige. “Ik heb het vooruitzicht om opgenomen te worden voor mijn verslaving. Ik doe er echt alles aan om er vanaf te geraken.” Een vonnis in de zaak volgt op 27 januari.