Veertiger krijgt straf met uitstel voor drie fietsdiefstallen Tim Van Der Zeypen

16 juli 2020

14u15 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft een 41- jarige man uit Italië schuldig bevonden aan de diefstal van drie fietsen. De veertiger kreeg een celstraf opgelegd van één jaar met uitstel.

De diefstallen vonden plaats tussen mei en juni dit jaar. Bij de laatste diefstal aan de fietsenstalling van het station, werd hij op heterdaad betrapt en opgepakt. Na verder onderzoek en dankzij het bekijken van eerdere camerabeelden, kon de politie nog twee andere fietsdiefstallen ophelderen.

De diefstallen werden niet betwist. Op zitting vertelde zijn advocate dat de man naar België was getrokken om hier geopereerd te kunnen worden aan de littekens in zijn aangezicht. “Maar eens aangekomen in Brussel belandde de veertiger al snel in een daklozenopvang”, zei zijn advocate. “En omdat hij geen geld had en in contact kwam met enkele verkeerde mensen, is hij verleid geraakt om snel geld te gaan verdienen en is hij fietsen beginnen te stelen.”

De verdediging vroeg een straf met uitstel. Na beraad ging de rechter daar op in. Hij achtte alles diefstallen bewezen, maar legde de veertiger een celstraf op van één jaar met uitstel.