Veertiger geïnterneerd na derde geval van partnergeweld tegen ex-vrouw TVDZM

08 januari 2020

13u10 0 Mechelen Een 43-jarige man uit Mechelen is door de rechter geïnterneerd. Hij werd vanochtend schuldig bevonden aan partnergeweld. Vorige maand stond hij hiervoor al voor de derde keer terecht.

Telkens was zijn ex-vrouw het slachtoffer. Zij nam de man steeds opnieuw in huis omdat hij kampte met een zware alcoholverslaving. “Toen ze hem de laatste keer definitief buitenzette, kreeg ze klappen”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens vorige maand. “De vrouw kon vluchten via de buren en de beklaagde werd opgepakt door de politie.” Sinds deze feiten zit hij in de gevangenis. Binnenkort zal hij worden overgebracht naar de psychische afdeling.

Ook al werden de feiten niet betwist op zitting, toch is er nog niet geweten of de beklaagde beroep zal aantekenen tegen de beslissing van de rechter. Zijn raadsman verzette zich bij de behandeling van het dossier in ieder geval bijzonder hevig tegen een internering. “Meneer heeft een probleem met drank maar geen psychische problemen”, zei meester Stefan Vanbesien destijds. “Hij heeft begeleiding nodig, maar geen internering.”