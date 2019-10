Veertienjarige fietsendief springt van fiets en vlucht te voet weg TVDZM

22 oktober 2019

Op de Mechelse winkelstraat de Bruul heeft de politie een veertienjarige fietsendief opgepakt. De tiener maakt zichzelf verdacht nadat hij een patrouille opmerkte, van de fiets sprong en te voet wegvluchtte. Nadat hij werd tegengehouden, werd hij overgebracht naar het politiekantoor waar zijn ouders hem kwamen oppikken.

De tiener trok de aandacht afgelopen vrijdag zelf naar zich toe. “Dit nadat hij van de fiets was gesprongen, te voet was gaan lopen en de fiets achterliet voor ogen van twee politie-inspecteurs”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Wanneer hij later al wandelde terug voorbij kwam en onze collega’s hem aanspraken, vertelde hij voor hij de diefstal toegaf, eerst nog een onsamenhangend verhaal.” De jongeman werd meegenomen naar het politiekantoor en de ouders werden in kennis gesteld. Die mochten hem daar komen oppikken. De fiets, die gestolen bleek te zijn op de Grote Markt, werd meegenomen. “Met het oog om de eigenaar te kunnen vinden en de fiets terug te kunnen bezorgen”, besluit Van de Sande.