Veerboot ‘Bij Maurits’ inspireert nieuwbouw op ziekenhuis: nieuwe buurt met wijkpark en hotel op komst Wannes Vansina

27 maart 2020

15u04 0 Mechelen Projectontwikkelaar Ciril heeft een vergunning gekregen voor de realisatie van Maurits: een nieuwe buurt met wijkpark en hotel op de voormalige ziekenhuiscampus in de Leopoldstraat in Mechelen. De afbraakwerken van de huidige gebouwen starten in het najaar. De investering voor het totale project bedraagt 45 miljoen euro.

De nagenoeg 10.000m² grote site staat leeg sinds de opening van het nieuwe AZ Sint-Maarten in oktober 2018. In februari vorig jaar werd het oude ziekenhuis in de Leopoldstraat al professioneel opgeruimd en schonk projectontwikkelaar Ciril (toen nog DMI Vastgoed) alle nog bruikbare materiaal aan goede doelen.

“Herwonnen stukje Mechelen”

Tegen het voorjaar van 2023 moet de locatie weer bruisen van activiteit. De Limburgse vastgoedspecialist Ciril kreeg een vergunning voor de bouw van 95 bijna energie neutrale woongelegenheden, een stadshotel en kantoor- en winkelruimte. “Maurits wordt een herwonnen stukje Mechelen voor iedereen”, zegt Thomas Bijnens, marketing manager van Ciril.

Concreet komen er in het woonproject 74 appartementen gaande van 1 tot 3 slaapkamers. De 21 woningen beschikken over eigen tuintjes en een 1.000 m² collectieve tuin. Het binnengebied zal bestaan uit een verkeersvrije leefstraat en een nieuw wijkpark - samen goed voor ruim 3.800 m² nieuwe publieke ruimte. Een ondergrondse rotatieparking, ruime fietsenstallingen en enkele nieuwe fiets- en wandelpaden maken Maurits vlot toegankelijk voor iedereen.

Levendige buurt

“In samenspraak met Stad Mechelen zal de nieuw ontwikkelde site ook plaats bieden aan een stadshotel en winkel- en kantoorruimte. Alles bij elkaar, wordt Maurits een groene plek waar iedereen heerlijk kan wandelen, ontspannen en wonen. Een levendige buurt ook, waar wonen en werken mooi samen komen”, zegt Bijnens.

De naam Maurits verwijst trouwens naar een veerboot die tot 1960 Mechelaars naar de overkant van de Vaart bracht. Het gaat om de boot ‘Bij Maurits’ van Maurice Wollebrands. Ciril koos deze naam om een stukje volkse geschiedenis levendig te houden.

De afbraak start in het najaar. Dat is een halfjaar later dan oorspronkelijk gepland, maar de ontwikkelaar denkt die tijd weer te kunnen inhalen. Meer info op mauritsmechelen.be.