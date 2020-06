Veel rookontwikkeling bij brand in gelijkvloers appartement Tim Van Der Zeypen

18 juni 2020

11u00 4 Mechelen Op de hoek van de Elf-Novemberstraat met de Schuttersstraat in Mechelen heeft het deze voormiddag gebrand in een gelijkvloers appartement. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling.

Het waren buurtbewoners die de brand omstreeks 10.00 uur hadden opgemerkt. Zij verwittigden de Mechelse hulpdiensten. Die kwamen massaal ter plaatse. “Bij onze aankomst kwam de rook uit de kieren van het gebouw”, vertelt brandweerkapitein Philippe Claes. “Omdat er vermoedens waren dat de bewoners nog aanwezig waren in de woning, drongen we het pand binnen door eerst de voordeur en het rolluik aan de zijkant van de woning te forceren.”

De bewoner werd uiteindelijk niet aangetroffen in de woning. De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk snel onder controle. De brandschade in het appartement bleef beperkt, maar de rookschade is bijzonder groot. Een appartement op de eerste verdieping moest eveneens worden geventileerd. De bewoners ervan werden door de brandweer geëvacueerd.

Bij de brand raakte uiteindelijk niemand gewond. De bewoner van het appartement waar het brandde was niet thuis en de bewoners van het appartement op de eerste verdieping werd opgevangen door buurtbewoners. “Na het ventileren van hun appartement kunnen zij terug naar hun woning.” De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.