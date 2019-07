Veel rook bij brandje in schouw van kebabzaak TVDZM

04 juli 2019

11u30 0 Mechelen De Mechelse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is gisteravond moeten uitrukken naar kebabzaak Adana langs de Zwartzustersvest. Er was heel wat rookontwikkeling ontstaan aan de schouw van de kebabzaak.

Vermoedelijk ontstond die door de vetresten die achter waren gebleven in het rookkanaal. “Toen die resten werden opgewarmd, begon het hout te smeulen. Dat zorgde voor de rookontwikkeling”, luidt het bij de hulpdiensten. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle maar moest wel nog een tijdje ventileren en de afvoerinstallatie reinigen. Opmerkelijk is dat het al de tweede keer is dat de brandweer moest uitrukken naar de kebabzaak voor hetzelfde probleem. In september 2018 raakte de afvoerinstallatie ook al een keer oververhit en vatte de isolatie vuur. Tijdens de interventie werd de Zwartzustersvest afgesloten voor verkeer. Er raakte niemand gewond.