Vechtpartij in Mechels opvangcentrum: slachtoffer krijgt mes in de hals, Albanees aangehouden voor moordpoging Tim Van der Zeypen

08 juni 2019

20u00 26 Mechelen De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een Albanees aangehouden en in verdenking gesteld voor poging moord én slagen en verwondingen. De man was gisterochtend betrokken bij een vechtpartij in het opvangcentrum in het voormalige ziekenhuis Sint-Maarten. Daarbij viel ook een slachtoffer. Die kreeg naar verluidt een mes in zijn hals. Zijn verwondingen vallen naar verluidt mee.

Kort voor 6.30 uur vrijdagochtend ontving de lokale politiezone Mechelen-Willebroek een oproep vanuit het opvangcentrum in het voormalige ziekenhuis langs de Zwartzustersvest. Enkele personen waren er met elkaar op de vuist gegaan. Er viel ook een slachtoffer. Volgens verschillende bronnen kreeg het slachtoffer een mes in zijn hals. Hij werd overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis voor verder verzorging.

Mogelijks zou hij zichzelf ook nog fel hebben verweerd. De lokale politie sprak gisteren over enkele oppervlakkige verwondingen. Het slachtoffer verkeerde nooit in levensgevaar. Zijn verwondingen bleken ondanks de messteek in de hals uiteindelijk mee te vallen.

Poging moord

De politie nam uiteindelijk twee personen mee naar hun politiekantoor in de Frederik de Merodestraat. Ze werden er verhoord. Zaterdag moest een van de personen, een Albanees, voor de onderzoeksrechter in Mechelen verschijnen. Daar werd hij opnieuw verhoord over de feiten en volgens parketwoordvoerster Stéphanie Chomé officieel in verdenking gesteld voor poging moord én slagen verwondingen.

Over een mogelijk motief van de verdachte of waarom de personen vrijdag met elkaar op de vuist gingen, is nog niet bekend. “Dat maakt nog deel uit van verder onderzoek”, vertelt de parketwoordvoerster nog. “Het onderzoek is momenteel nog volop bezig en wordt bijzonder ernstig genomen.”

180 personen

Na het vechtpartij en de tussenkomst van de politie keerde de rust in het opvangcentrum opnieuw terug. Nog volgens de politie was dit het eerste incident in het opvangcentrum sinds de opening in maart 2019. Het opvangcentrum heeft plaats voor 180 personen. Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD) liet gisteren al weten dat hij naar aanleiding van het incident een tuchtprocedure wil laten opstarten. Hij vroeg eveneens aan de politie om een grondig onderzoek te voeren en krachtdadig op te treden. Het onderzoek gaat intussen volop verder.

Raadkamer

De aangehouden Albanees werd na zijn voorleiding opnieuw overgebracht naar de gevangenis. Daar zal hij nu al zeker tot dinsdag moeten blijven. Dan verschijnt de man voor de Mechelse raadkamer en zal die op zijn beurt moeten beslissen of de man langer in de gevangenis moet blijven.