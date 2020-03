Vandalen ontsieren ‘Nekkerspoelbos’ met lelijke tags Wannes Vansina

12 maart 2020

17u32 3 Mechelen Vandalen hebben het kleurrijke ‘Nekkerspoelbos’ in het Speelgoedstraatje in Mechelen met graffiti besmeurd. Ze zetten verschillende grote tags op de imposante muurschildering van kunstenaar Gijs Vanhee.

Om het straatje aan het station Nekkerspoel op te fleuren, tekende Vanhee in 2017 op vraag van de stad een imposant bos van zeven meter hoog en honderdzestig meter breed. De kunstenaar zette de lijnen, wijkbewoners kleurden de vlakken in.

De hoop was dat andere graffitispuiters het werk zouden respecteren, maar dat blijkt dus niet het geval. Recent werd een tiental zwarte tags op de muur gespoten. Eerder maar kleinschaliger was dit ook al het geval in de hoek vlakbij de doorgang naar de perrons.