Vandaal stampt spiegels van auto’s: “Fietser leek het te doen uit verveling” Wannes Vansina

08 januari 2020

18u23 0 Mechelen Heeft een vandaal het in Muizen gemunt op autospiegels? Dinsdagavond werden in de Rubensstraat en de Beukeboomstraat autospiegels afgebroken en dat is niet de eerste keer in de buurt. De politie roept slachtoffers op aangifte te doen.

Koen Lodewyckx stelde dinsdag omstreeks 22 uur vast dat de spiegel van zijn Ford Focus aan de straatkant werd beschadigd. “Een voorbijganger vertelde mij dat er in de Beukeboomstraat ook twee spiegels op straat lagen en dat bleek ook zo te zijn”, doet hij het verhaal.

Vervolgens plaatste hij een oproep op ‘Ge zijt van MUIZEN als ge…’ in de hoop getuigen te vinden. “Ik vermoed dat het tussen 20 en 21 uur is gebeurd. Muizen is anders redelijk vredig. Heel jammer dat dit gebeurt.”

Zwarte kap

Na zijn oproep kwamen er verschillende reacties van Muizenaars die de afgelopen weken hetzelfde hadden meegemaakt. “Ik heb het al twee keer voorgehad, een keer in de Rubensstraat, een keer in de Beukeboomstraat. Een keer aan de straatkant, een keer aan de voetpadkant. Gelukkig bleef de schade beperkt tot de kap”, vertelt een vrouw die liever anoniem blijft.

In de Peter Benoitstraat werd enkele weken terug een jongeman met zwarte kap opgemerkt die van op zijn fiets tegen spiegels trapte. “Mijn man stond buiten en zag het gebeuren. Hij leek het uit verveling te doen. Mijn man en is er nog achter gelopen. De politie was snel ter plaatse, maar de dader was reeds verdwenen”, vertelt Miranda Aelbrecht.

Aangifte

Of het altijd om vandalisme ging en telkens dezelfde dader aan het werk was, blijft een onbeantwoorde vraag. De politie heeft er het raden naar en heeft ook weinig om op voort te gaan.

Woordvoerder Dirk Van de Sande roept slachtoffers en getuigen dan ook op om zich te melden. “Het is heel belangrijk dat aangifte wordt gedaan zodat wij onderzoeksdaden kunnen verrichten en gericht kunnen patrouilleren op hotspots.”