Vanaf zondag twee weken werken aan Brusselpoort Wannes Vansina

18 september 2020

16u44 16 Mechelen Vanaf nu zondag laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkzaamheden uitvoeren aan het wegdek en de verkeerslichten ter hoogte van de Brusselpoort in Mechelen. De meest hinderlijke werkzaamheden voor het verkeer gebeuren ’s nachts.

AWV vernieuwt het versleten wegdek aan de binnenkant van de ring, tussen het einde van de eerdere vernieuwing en het kruispunt met de Nieuwe Kapucijnenstraat. Tijdens de asfalteringswerken, in de nacht van 22 op 23 september (20 tot 06 uur) wordt de werfzone volledig afgesloten en moeten zowel automobilisten als fietsers omrijden.

Daarnaast worden ook de verkeerslichten vernieuwd en verplaatst, werken die duren tot 4 april. In de nacht van 28 en 29 september zal opnieuw ’s nachts worden gewerkt voor het inslijpen van de detectielussen voor de verkeerslichten.

Op zondag 4 oktober zal er meer verkeershinder zijn wanneer de nieuwe verkeerslichten in dienst worden genomen. Het verkeer op de R12 moet dan ter hoogte van de Brusselpoort over één rijstrook in elke richting aan verminderde snelheid. De Brusselsepoortstraat is die dag helemaal afgesloten van de R12. Er is een omleiding voorzien van en naar de Brusselsepoortstraat/Hombeek voor zowel het gemotoriseerd verkeer als voor fietsers. Voetgangers kunnen steeds passeren.