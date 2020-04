Vanaf volgende week opnieuw betalend parkeren Wannes Vansina

30 april 2020

18u09 0 Mechelen Vanaf volgende week moet je in Mechelen bovengronds opnieuw betalen voor je parkeerplaats. Het betalend parkeren werd in maart opgeschort, maar vanaf 4 mei gaan controleurs opnieuw op pad.

“De tijdelijke maatregelen om het betalend bovengronds parkeren op te schorten was een gevolg van het feit dat heel wat mensen thuis waren of van thuis werkten. Hierdoor was de parkeerdruk overdag sterk toegenomen”, legt Mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke uit.

“De tijdelijke opschorting heeft daar een antwoord op geboden, maar nu we de eerste fase van de versoepeling ingaan, is het aangewezen om opnieuw te schakelen. In de blauwe zone willen we er bovendien ook voor zorgen dat bewoners ook een parkeerplaats op het openbaar domein hebben.”

Zwartzustersvest

Parkeerbedrijf Streeteo zal vanaf maandag dus opnieuw controleren, de parkingshop van Streeteo zal vanaf 11 mei weer open zijn. Burgers met vragen kunnen daar terecht. De ondergrondse parking Zwartzustersvest blijft voorlopig gesloten. Abonnees van die parking kunnen terecht in parking Veemarkt.