Vanaf november 2020 vlammen treinen met 160km/u door station

03 juli 2019

14u09 0 Mechelen Vanaf november 2020 razen treinen met een snelheid van 160km/u door het station van Mechelen. Dat dankzij de aanleg van de ‘Spoorbypass’ tussen de E19 en Nekkerspoel, die stilaan de afwerking nadert. De hogesnelheidstreinen zullen geen halt houden in de Dijlestad, maar de aanleg van 170 miljoen euro zal wel de stiptheid van andere treinen ten goede komen.

Aan het sluitstuk van het hogesnelheidsnet wordt al sinds 2013 gebouwd. In 2017 waren de bouwkundige werkzaamheden achter de rug, begin 2018 werd gestart met de spooraanleg. Arbeiders installeren er 6,4km sporen, 9.000 dwarsliggers, zes wissels en 16km rijdraad. Woensdag nodigde Infrabel de pers uit voor wellicht het laatste bezoek voor de ingebruikname van de nieuwe spoorlijn van 3,2 kilometer. “We zitten perfect op schema. Begin 2020 moet op het terrein alles klaar zijn, maar daarna volgen nog homologaties en testritten. De eerste trein met passagiers verwachten we eind november 2020”, zegt Vanessa Dewaerheid, portfolio manager bij TUC Rail.

Stiptheid

Veel zal de Mechelaar aan die hogesnelheidstrein niet hebben. De twee nieuwe sporen zullen weliswaar perrons hebben in het station, de Thalys zal er niet halthouden, maar gewoon doorrijden met een verhoogde snelheid: 160km/u tegenover 100km/u nu. Toch zullen de twee nieuwe sporen ook de Mechelse treinreizigers ten goede komen. “In het station komt meer capaciteit vrij, waardoor de gewone binnenlandse treinen beter kunnen worden gespreid bij het binnen- en buitenrijden van het station, wat zorgt voor een vlottere doorstroming en dus een betere stiptheid”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. De sporen zullen ook goed van pas komen bij de aankomende vernieuwing van het station.

Vierendeelbruggen

Infrabel maakt in de marge van het grotere stationsproject ook werk van de vernieuwing van een groot stuk van de bestaande spoorinfrastructuur. Meest zichtbaar is de renovatie van de beschermde Vierendeelbruggen. In een eerste fase, nog tot en met 2021, worden twee van de drie bruggen over de Leuvense Vaart aangepakt. De derde en die over de Leuvensesteenweg volgen in een tweede fase. “De eerste brug werd gestript, de kabels en leidingen verhuisden naar een tijdelijke kabelbrug. Momenteel wordt de brug luchtdicht ingepakt zodat deze kan worden gezandstraald”, zegt Dewaerheid.

Lawaai

“Vervolgens worden stukken die gerenoveerd moeten worden gerenoveerd, tenslotte volgen schilderweken om de brug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen”, besluit ze. De restauratie heeft geen hinder voor het spoorverkeer tot gevolg. De bruggen zullen er overigens niet alleen als nieuw uitzien, de renovatie zal er ook voor zorgen dat de zeventig jaar oude constructies minder lawaai maken bij het overrijden van een trein.