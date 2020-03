Vanaf morgen nieuwe deelfietssamenwerking: meer fietsen, hotspots en dropzones Wannes Vansina

06 maart 2020

18u54 0 Mechelen Een nieuwe samenwerking tussen de stad Mechelen en deelfietsbedrijf Mobit gaat morgen zaterdag van start. Er komen meer fietsen die worden samengebracht op hotspots en dropzones.

Volgens Mobit-CEO Bernard De Groote leeft fietsdelen in Mechelen. “Januari was een recordmaand met meer dan 6.000 ritten, het hoogste aantal sinds we 2,5 jaar geleden van start zijn gegaan. Niet verwonderlijk want de Mechelaars zijn de meest actieve Mobiteers en we zijn dan ook zeer blij dat we in samenwerking met de stad ook de komende drie jaar onze deelfietsen hier kunnen aanbieden.”

Er wordt niet zomaar verdergegaan op het elan. Er komen 300 deelfietsen, tegenover 200 voorheen. “Een uitbreiding van het aantal deelfietsen is een logische stap. Zo zal elke Mechelaar verzekerd zijn van een deelfiets in zijn buurt”, stelt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.

Free float gebied

Ook de werkwijze wijzigt. De stad evolueert naar een free float gebied afgebakend door E19 en R6. Daarbinnen kan de fiets nog steeds overal gestald worden zoals dat voorheen het geval was.

“Binnen dit gebied komen tien hotspots waar fietsen minstens twee keer per week worden herverdeeld. Zo is de gebruiker verzekerd om op die locatie een fiets te vinden”, zegt Vanmarcke. De locaties zijn de stations, de randparkings en – in het centrum – Vijfhoek, Korenmarkt, Sint-Rombouts en Veemarkt.

Dorpen

Buiten het free float gebied zal er gewerkt worden met dropzones op centrale plaatsen in de dorpen en bedrijvenzone Noord. Alleen daar kan je een fietstocht beëindigen, tenzij je bereid bent 5 euro extra te betalen.

Over betalen gesproken: de tarieven blijven 45 cent per rit en 3 euro per dag, al zal je vanaf mei ook een abonnement kunnen aanschaffen.