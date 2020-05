Vanaf morgen is fietsen in Bruul verboden Wannes Vansina

14 mei 2020

16u36 170 Mechelen Vanaf morgen vrijdag mag er niet meer gefietst worden in de Bruul op de momenten dat de winkelstraat autoluw is. Dat heeft het Mechelse stadsbestuur beslist om de regels rond social distancing te bewaken.

Volgens het stadsbestuur is de maatregel nodig om ervoor te zorgen dat bezoekers minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. “Het bewaken van de afstandsregel is cruciaal om een nieuwe piek van het coronavirus te vermijden. Daarom hebben we beslist om ook fietsers tijdens de autoluwe uren uit de Bruul te weren”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Ofwel moeten fietsers afstappen en hun tweewieler aan de hand meevoeren ofwel moeten ze omrijden via de Lange Schipstraat. “Op de Bruul zal de situatie nu nog duidelijker zijn: langs de winkels bevinden zich de wachtzones, via de middelste zone kunnen mensen zich in beide richtingen te voet doorheen de Bruul verplaatsen”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.

Fietsen in de Bruul is in de week verboden van 11 tot 18, op zaterdag van 7.30 tot 18 uur. Politie en gemeenschapswachten zullen in eerste instantie sensibiliserend optreden om fietsers op de veranderde situatie te wijzen. De Bruul was onder meer een populaire fietsroute voor scholieren, die vanaf vrijdag weer gedeeltelijk naar school mogen.

Zitbanken

Verder worden nog stickers aangebracht op zitbanken om mensen te wijzen op het belang van afstand houden.