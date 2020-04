Van twee naar negen dopjesinzamelpunten voor geleidehonden: “Vele kleintjes maken een groot” Wannes Vansina

27 april 2020

Mechelaars kunnen op negen plaatsen in de stad dopjes binnenbrengen ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. In februari waren er nog maar twee plaatsen op de website vermeld, al waren het er in de praktijk meer. Zo kon je ook dopjes binnenbrengen in een aantal publieke gebouwen die nu na een oproep van gemeenteraadslid Freya Perdaens wél geregistreerd staan. “29 april is het Internationale Dag van de Geleidehond. Een betere bekendmaking kan bijdragen aan de actie”, zegt Perdaens. “Deze actie laat als geen ander zien dat vele kleintjes een groot maken. Dankzij de solidariteit van velen heeft de dopjesactie in 2019 zo’n 390.085kg dopjes ingezameld. Daarmee kunnen ze bijna zes honden trainen en opleiden.”