Van DJ Scarce tot Radio Botanique: Maanrock kleurt Mechelser dan ooit

21 augustus 2019

16u19 0 Mechelen De affiche van Maanrock kleurt Mechelser dan ooit tevoren. Niet alleen staat er voor het eerst een ‘Mechels podium’, ook op andere podia spelen tal van Maneblussers. De Concertband Heffen zorgt voor een stunt door met Günther Neefs en dertien andere Mechelse zangers naar het festival te komen, maar ook dj Franky Jones, Klaas Delrue (Yevgueni) en metalband Psychonaut bouwen een feestje. “Als Mechelaar is Maanrock altijd bijzonder”, zegt Delrue.

De eerste tonen van Maanrock komen vrijdagavond van DJ Scarce, de winnaar van de DJ-rally. Vervolgens is zowat op elk moment wel ergens een Mechelaar te vinden op een van de vele podia. Ze krijgen met het Mechels podium op het Cultuurplein – de opvolger van het Apart en Klassiek podium – zelfs een eigen plek. Op zaterdag spelen daar vanaf de middag de hafabra’s. ’s Avonds zorgt de Heffense Concertband voor een bijzonder concert met liefst veertien Mechelse vocalisten, waaronder Harry Francis, Keith Canvas, Jeroen Verwaetermeulen en Günther Neefs. De artiesten brengen zowel eigen nummers die bewerkt werden voor big band als covers.

Günther Neefs

Neefs kijkt ernaar uit. “Ik speelde eerder al met de concertband en doe dit eigenlijk uit sympathie. Ik breng vier nummers”, zegt de zanger. Hij heeft een band met het festival. “Waar vind je dat, een gratis festival van deze omvang en dat te midden van zoveel schone gebouwen?” Hij trad overigens eerder al twee keer op Maanrock op, al was dat nooit onder eigen naam. “Dat zou ook wel eens mogen”, lacht hij.

Verrassing

Op zondag krijgen dertien lokale talenten de kans om zich te tonen tijdens het free podium en de Maanrockrally. Bevriende bands Pothamus en Psychonaut sluiten het podium af met het stevigere gitaarwerk. Psychonaut-gitarist Stefan De Graef kijkt ernaar uit. “Doorgaans spelen we op metalfestivals, maar dit wordt mogelijk nog leuker omdat we een thuismatch spelen en er veel vrienden komen. Maanrock stond op ons verlanglijstje om te doen.” Maanrock en metal, het bleek eerder niet altijd een geslaagd huwelijk. Zowel tijdens Fleddy Melculy als Diablo Blvd greep de politie al eens in. “Omwille van de moshpits, uiteindelijk maar een vreemde vorm van dansen. Die komen bij ons zelden voor.” Speciaal voor Maanrock komt Psychonaut op het einde van de set overigens met een verrassing.

Feest

Maar ook andere locaties vind je heel wat Mechelaars terug, zeker op de Koer en in de Theatertuin (Sjarabang), maar ook de grote podia. Op zondag staat Franky Jones met zijn project Jones & Stephenson op de IJzerenleen. “Ik ben 37 jaar deejay en draai elk weekend, maar vreemd genoeg nooit in Mechelen. Speelt mee dat ik vaak in Nederland zit. Ik stond op de Bierfeesten, de Racing, Plateau en nu voor het eerst ook Maanrock, op 200 meter van mijn voordeur”, vertelt de voormalige Sotscopdeejay en maker van, althans volgens Stubru en The Greatest Switch, een van de beste dansplaten. Hij brengt eerst een liveset, vervolgens een deejayset. “We gaan er een feest van maken”, belooft hij.

Bijzonder

Enkele uren tevoren staat Yevgueni op het hoofdpodium op de Grote Markt. “Het wordt onze vijfde of zesde Maanrock”, zegt Klaas Delrue. “We hebben alle stadia doorlopen, van de Vismarkt over de IJzerenleen tot nu voor de tweede keer op de Grote Markt. Maanrock blijft bijzonder, zeker sinds ik Mechelaar ben. Weinig podia die zo mooi zijn, met dat zicht op de kathedraal.” Het festival wordt overigens ook afgesloten door Mechelaars: de drie deejays van Radio Botanique.