Van bierbakkenkerstboom tot peperkoeken brouwerij: kerstgekte slaat toe in Het Anker Wannes Vansina

23 december 2019

15u36 0 Mechelen Een metershoge kerstboom van bakken bier, een peperkoeken versie van de brouwerij of de skyline van Mechelen. De negentig medewerkers van de Mechelse brouwerij Het Anker lieten zich vorige week helemaal gaan bij het in kerststemming brengen van hun werkplek. Alle acht teams zijn er even hard van overtuigd dat zij zullen winnen. “Geen twijfel mogelijk!”

De brouwerij verkeerde afgelopen weekend in kerststemming dankzij de organisatie van de Levende Kerststal op de binnenkoer, maar ook binnen de muren is het een en al kerst dat de klok slaat. Dat is het gevolg van een wedstrijd. “Vorig jaar was de sfeer onder nul. Bij ons in de bureau stond enkel een kerstboom die zo lelijk was, dat ze hem in de brasserie niet wilden”, vertelt commercieel medewerker Els Van Itterbeeck.

“Wij winnen!”

Toen dat enkele weken geleden ter sprake kwam tijdens een vergadering, beslisten de medewerkers het heft in handen te nemen. “We dachten: we maken er een teambuilding van waar iedereen aan kan deelnemen. Het heeft even geduurd voor we iedereen meehadden, maar uiteindelijk was iedereen enthousiast”, lacht PR-medewerker Veerle Goossens. Overal gingen teams – buiten de werkuren! - aan de slag om in het grootste geheim dé beste kerstdecoratie te bedenken en maken.

Veerle laat ons het resultaat zien tijdens een rondleiding, te beginnen in de brasserie. Het pronkstuk van de horecazaak staat boven: een kerstboom gemaakt van bierflesjes. “Het idee bedenken was eenvoudiger dan de uitvoering, maar hij staat uiteindelijk stevig”, lacht zaalmedewerker Robin Van Woensel. “De rest heeft zijn best gedaan, maar we steken er toch met kop en schouders bovenuit.”

Nachtmerrie

De plaagstoot onder de collega’s is kenmerkend voor de sfeer. De medewerkers proberen elkaar op alle mogelijke manieren de loef af te steken. Bij de administratie, voor de gelegenheid gehuisvest in een ‘rendierstal’, geeft ‘de beneden’ graag steken aan ‘de boven’, en omgekeerd. Terwijl de beneden uitpakt met een hele hoop cadeaus en een heuse skyline van Mechelen, geurt het boven naar een peperkoeken brouwerij.

Dat de brouwers het aanvankelijk niet helemaal zagen zitten, merk je aan hun thema: ‘The Nightmare behore Christmas’, met pompoenen en droog ijs. De gidsen legden accenten over hun ganse traject. In de bottelarij in Mechelen-Noord bouwden de arbeiders dan weer een metershoge kerstboom met bierkratten, in de whiskystokerij in Blaasveld amuseerden de medewerkers zich met verpakkingsmateriaal.

Lachspieren

Brouwerijeigenaar Charles Leclef is enthousiast. “De wedstrijd is misschien wat uit de hand gelopen, maar het is tof om te zien hoe iedereen zich heeft gesmeten of laten meesleuren. Het wil toch zeggen dat er een goede sfeer en verstandhouding is. Vraag is alleen: wat volgend jaar? De lat is nu wel héél hoog gelegd.”

Zelf bouwde hij niets, maar hij stak zichzelf wel in een hilarische kerstoutfit. De spiraal op zijn hoofd blijkt bijzonder prikkelend voor de lachspieren. “Op de duur weet je niet meer dat je zo rondloopt en voer je de ernstigste gesprekken”, verzekert hij. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het personeelsfeest in januari.