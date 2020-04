Van afvlakking nog geen spoor bij AZ Sint-Maarten: aantal patiënten blijft toenemen Wannes Vansina

10 april 2020

12u10 19 Mechelen Hoewel het aantal coronapatiënten nationaal lijkt af te vlakken, is daar bij AZ Sint-Maarten in Mechelen nog niet veel van te merken. Het aantal opgenomen zieken blijft stijgen. Afgelopen week bezweken zes 80-plussers aan het virus.

Vorige week meldde het Mechelse ziekenhuis 55 patiënten met een coronabesmetting te hebben opgenomen. Afgelopen woensdag liep dat aantal op tot 72, al daalde dat deze ochtend wel weer terug tot 63. Veertien van hen liggen op de afdeling intensieve zorg, waarvan tien aan een beademingstoestel.

Een wetenschappelijke verklaring voor de toename heeft het ziekenhuis niet. “Naar ons oordeel zijn bij het begin van de crisis vooral regio’s getroffen met een hoge concentratie van personen die in hoog-risicogebieden op vakantie waren. Ondertussen heeft het coronavirus zich breed verspreid. In verhouding tot het aantal inwoners in de regio waaruit AZ Sint-Maarten patiënten aantrekt, was het te verwachten dat het aantal opgenomen patiënten nog wat zou stijgen”, luidt het in een mededeling.

22 patiënten werden de voorbije week ontslagen.