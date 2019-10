Valsmunters krijgen tot achttien maanden cel: “Ze gebruikten apothekers om valse biljetten te kunnen wisselen” TVDZM

23 oktober 2019

08u30 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft twee mannen uit het Brussels veroordeeld voor valsmunterij. Via verschillende apothekers in het Mechelse en in Willebroek probeerden ze valse biljetten van honderd euro om te wisselen.

De twee 33-jarigen werden vorig jaar in april opgepakt. Dat gebeurde nadat een van hen, Achraf B., op het heterdaad werd betrapt toen hij in een apotheek in Willebroek probeerde om een biljet van honderd euro om te wisselen bij de aankoop van een doosje Dafalgan. De apothekeres merkte het op tijd en verwittigde de politie. Toen die arriveerde, sloeg de 33-jarige B. op de vlucht. De politie kon hem uiteindelijk inrekenen en trof in zijn wagen het valse eurobiljet aan.

“Bij de latere huiszoeking werden er nog twaalf andere valse biljetten van honderd euro aangetroffen”, klonk het vorige maand op zitting. De man verklaarde aan de speurders en tegen de rechter dat hij zelf het slachtoffer is geworden van valsmunters: “Ik heb twee gsm’s verkocht. De kopers hebben me toen betaald met die biljetten. Toen ik het opmerkte, heb ik geprobeerd om die biljetten te kunnen wisselen om zo het geld alsnog te kunnen recupereren.”

Zwaar strafregister

Op basis van camerabeelden en de ANPR-camera’s in zowel Mechelen als Willebroek kon de politie ook B.’s kompaan Bilal A. identificeren. Ook hij noemde zich een slachtoffer van valsmunters na de verkoop van zijn gsm-toestel. De verdediging van beklaagden hoopte op nog enige mildheid te kunnen rekenen. Achraf B. verzamelde in het verleden de ene veroordeling na de andere.

Daarom oordeelde rechter Goedele Van de Brande dat enkel een effectieve celstraf gepast is. Zij veroordeelde B. tot een celstraf van achttien maanden effectief en een geldboete van 800 euro. Zijn kompaan Bilal A. kwam er vanaf met een celstraf van een jaar met een geldboete van 800 euro, beiden met uitstel gekoppeld aan probatie-voorwaarden. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.