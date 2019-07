Vader en dochter fietsen met tandem Mont Ventoux op: “De ontgoocheling zal groot zijn als we niet boven geraken” Wannes Vansina

13 juli 2019

17u52 21 Mechelen “Als we niet boven geraken, dan zullen we heel ontgoocheld zijn.” Mechelaar Koen Puttemans (49) en zijn dochter Fien (17) die lijdt aan hersenverlamming, fietsen in augustus met een tandem de Mont Ventoux op. De opbrengst gaat naar Villa Praline, een vzw die een dagcentrum wil oprichten voor jongvolwassenen met een beperking.

Fien lijdt aan hersenverlamming ten gevolge van een zuurstoftekort bij de geboorte. Daardoor is haar motoriek ernstig verstoord, maar dat houdt haar niet tegen om haar dromen na te jagen. “Fien is een enorme doorzetter. Als ze iets wil, dan zal ze er volledig voor gaan, ook al kost dat haar veel moeite. Daardoor kan ze relatief zelfstandig zijn”, vertelt papa Koen.

Ondanks haar beperking is Fien sportief. Ze doet aan boccia (soort rolstoelpetanque), zwemt en danst en is al het langst lid van de akabewerking van Frassati in Bonheiden. “We spelen spelletjes, lopen, gaan het bos in. Ik ben graag buiten”, vertelt ze.

Hun momentje

Zelfstandig fietsen is moeilijk voor Fien, maar heel regelmatig trekt ze er samen met haar vader met een soort tandem op uit. Mama en zus gaan soms mee, maar de fietstochtjes zijn toch vooral een vader-dochtermomentje. Dan rijden ze langs de dijken, praten ze bij. “Iedereen ziet ons graag komen. Een fiets als de onze zie je niet vaak, mensen beginnen spontaan te lachen als ze ons zien en kindjes zwaaien.”

Enkele jaren geleden reed Koen tijdens een vakantie al eens de Mont Ventoux op met een koersfiets. “Het was afzien, maar leuk om te doen. Zeker de laatste kilometer heb je het gevoel dat je in een Vlaamse kermis belandt.”

“Spannend!”

Over enkele weken zit het gezin opnieuw in de buurt van de kale berg in de Vaucluse en zullen Koen en Fien samen de 20 kilometer naar de top afleggen met hun tandem. Of dat althans proberen. “Het is leuk om dit samen te kunnen doen, een beetje spannend ook. Ik denk dat het wel zal lukken”, zegt Fien.

Iedereen ziet ons altijd graag komen met onze tandem. Mensen beginnen spontaan te lachen als ze ons zien en kindjes zwaaien Fien

Vooral voor haar papa belooft het een zware onderneming te worden, want hij moet het merendeel van het pedaalwerk doen. De fiets biedt elektrische ondersteuning, maar dan nog wordt het een hele klus om boven te geraken. “Ik zal ontgoocheld zijn als we het niet halen, maar dan hebben we het tenminste geprobeerd”, zegt Koen.

Ze gingen al trainen op een berg in de buurt van Spa die qua karakter wat lijkt op de Mont Ventoux. De beklimming is maar zes kilometer, maar de stijgingspercentages gelijkaardig. “Dat ging goed en het sterkt ons in de overtuiging dat het wel zal lukken. Ook ter plaatse zullen we nog enkele trainingsritten inlassen.”

Villa Praline

Aan hun krachttoer koppelen ze ook een goed doel. Ze laten zich sponsoren ten voordele van Villa Praline. Koen is een van de oprichters. “Bedoeling is een dagcentrum op te richten waar jongvolwassenen met een beperking terecht kunnen wanneer ze niet meer naar school gaan. Op termijn willen we een residentiële opvang: als ouders hebben we niet het eeuwige leven om voor onze kinderen te zorgen.”

Sympathisanten kunnen hen sponsoren voor elke gereden kilometer. Fien en Koen steunen kan hier. Meer info over Villa Praline: www.villapraline.be.