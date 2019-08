Va et Vient zoekt nieuwe majorettes tijdens open repetitie TVDZM

18 augustus 2019

15u45 0 Mechelen Va et Vient Majorettekorps is op zoek naar ‘vers vlees’. “Iedereen die zich wil amuseren is welkom”, luidt het bij majorettes Anne-Roos, Veerle, Sara en Katrien. “Er zijn geen leeftijdslimieten en ook danservaring is niet verplicht. Een beetje gevoel van ritme natuurlijk wel.”

De Mechelse majorettes hielden zaterdag een open repetitiedag in H30. Tijdens de repetitie wilden ze potentiële majorettes over de streept trekken om zich bij hen in te schrijven. “We rekruteren elk jaar. Momenteel zijn we met zijn achten maar dat mag gerust verdubbelen”, aldus Anne-Roos.

Tijdens de open repetitiedag zaterdagnamiddag kwamen al meteen twee geïnteresseerden poolshoogte nemen. “Ik had ze al eens bezig gezien en toen ik vernam dat ze nog mensen zochten, heb ik niet getwijfeld”, vertelt de Laurie (23) uit Mechelen. Ook de 32-jarige Nina moest niet lang twijfelen. “Ik zocht nog wat invulling voor mijn vrije tijd. Een nieuwe hobby. Ik denk dat ik dat met dit wel heb gevonden”, luidt het.

Majoor

Volgens de Mechelse majorettes is de ideale kandidaat iemand waarbij er een ‘hoekje af is’: “Van zodra je de lipstick op hebt en je kleedje hebt aangetrokken moet je kunnen veranderen in een diva.” Nieuw dit jaar is dat het Majoretteskorps nog op zoek is naar een ‘majoor’. “Iemand die door de straat begeleid”, besluiten de majorettes. Wie zich minstens één keer in de week kan vrijmaken om te repeteren én zin heeft om zich bij het majorettekorps aan te sluiten krijgt bij drie nieuwe open repetities in september én oktober nog een herkansing.

Wie de majorettes eerder al aan het werk wil zien kan dat volgende week al in Overijse tijdens de Druivenstoet of een week daarna in Mechelen tijdens de Predikherenstoet.