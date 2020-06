Uw regio in lockdown: Het beeldverhaal van onze fotograaf over de coronacrisis Toen het leeuwendeel van onze samenleving aan huis gekluisterd was, mocht fotograaf David Legrève blijven rondrijden om verslag uit te brengen over het reilen en zeilen in de regio Mechelen-Lier tijdens de coronauitbraak. Het leverde bijzondere beelden op. David Legreve

07 juni 2020

23u05 0

Bijna 3 maanden geleden, op 13 maart, ging ons land in lockdown als reactie op het toenemende aantal slachtoffers van het coronavirus. Onze contreien werden gehuld in een deken van onzekerheid, vertwijfeling en angst.

Als persfotograaf voor HLN viel ik onder de categorie “essentiële beroepen”. Bijgevolg mocht ik me vrij verplaatsen.

Met gecontroleerde schrik trok ik erop uit om foto’s te maken van deze uitzonderlijke tijden. Ik had schrik om mensen te besmetten, schrik om besmet te worden.

Die eerste dagen fotografeerde ik versuft en verdwaasd, zonder veel inspiratie. Files aan supermarkten, triagecontainers, lege winkelstraten en bezorgde ondernemers passeerden de revue.

Na 3 dagen nam de honger naar mooie beelden het weer over. Elke dag begaf ik me naar waar het nieuws was. Zo veel als mogelijk liet ik mijn gevoelens spreken in mijn foto’s. Ik wilde het absurde van deze situatie vatten. Ik toonde de verwondering om het nieuwe normaal, de schoonheid van solidariteit en de bevreemdende rust.

Sommige mensen kwamen te dichtbij, anderen wilden uit gewoonte een hand geven. “Nee, dat gaan we niet doen.”, hoorde ik me dan zeggen. Mijn huid barstte van het veelvuldig ontsmetten en elk kuchje werd verdacht.

Maar de dankbaarheid van de vele mensen die ik fotografeerde, die geholpen werden door de aandacht van de krant, stuwde me vooruit.

De reeks is nog niet klaar. Nog elke dag beland ik in nieuwe situaties die mijn beeldverhaal versterken.

“Verspil nooit een goede crisis” wist Winston Churchill. Ik heb er alleszins mijn fotografische voordeel mee gedaan.