Ursulinen zamelt met kerstmarkt geld in voor Kinderkankerfonds

13 december 2019

In de basisschool van Ursulinen Mechelen vond vrijdag een kerstmarkt plaats ten voordele van het goede doel. Het idee kwam van de leerlingenraad, die graag iets wenste te organiseren in het kader van de Warmste Week. Het volledige vijfde leerjaar nam de praktische organisatie op zich. Een kerstkoor oefende dan weer liederen in, anderen knutselden decoratiestukken in elkaar om te verkopen. De opbrengst ging naar het Kinderkankerfonds.