Ursulinen Mechelen sluit schooljaar af met slotfestival in Games of Thrones-sfeer Wannes Vansina

27 juni 2019

Om het schooljaar in schoonheid te beëindigen, organiseerde de leerlingenraad van Ursulinen Mechelen in samenwerking met leraren en directie een slotfestival op school. Het ging ingetogen van start met een minuut stilte voor Sofie De Ridder, die drie jaar geleden overleed op weg naar het slotfestival. “We vergeten haar niet”, klonk het. Vervolgens was het aan de leerlingen om te tonen wat ze al zingend, dansend of presenterend in huis hebben. Wie niet op het podium stond, kon deelnamen aan allerlei sportieve en culturele activiteiten, dit jaar in het thema van ‘Games of Thrones’. Bijzonder moment was de uitreiking van een cheque ter waarde van liefst 10.800 euro aan de vzw Annick For Kenya. De ouders van de betreurde oud-studente Annick Van Uytsel namen hem in ontvangst. Verder werd afscheid genomen van gepensioneerde godsdienst leerkracht Daniëlle Antoine en klusjesman en conciërge Gerben Hoekstra.