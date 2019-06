UPDATE + VIDEO: Bandenfabrikant Varec opnieuw getroffen door zware brand Tim Van der Zeypen

17 juni 2019

20u30 0 Mechelen Verschillende korpsen van brandweerzone Rivirenland bestrijden al sinds 17.30 uur een zware brand bij bandenbedrijf Varec. De brandweer heeft het vuur onder controle maar zal nog lang moeten nablussen. Een industriële werkruimte van zo’n vijfhonderd vierkante meter brandde zo goed als volledig uit. Ruim twee jaar geleden vernielde een zware brand al een ander gedeelte van het gebouw. Er raakte niemand gewond.

Het was een pompwagen van de brandweer die het vuur bij een van eerste opmerkte. De brandweermannen waren net vertrokken op een andere interventie in Walem toen ze voorbij het bedrijf reden en een steekvlam uit de loods zagen schieten. “Zij hebben ons verwittigd en zijn gestart met de eerste bluswerken”, vertelt brandweerkapitein Michel Michiels. De brandweer kwam massaal ter plaatse. Het vuur verspreidde een hevige zwarte rookontwikkeling en die was van mijlenver te zien. De rook ging in de richting van Sint-Katelijne-Waver maar bleek geen giftige stoffen te bevatten. Omdat rook steeds gevaarlijk is, werd er wel aangeraden om in de buurt ramen en deuren gesloten te houden.

Grootwatertransport

Vanuit de eerste brandweerwagens werd er door de hulpdiensten meteen opgeschaald. De collega’s uit Duffel, Puurs, Willebroek en Boom werden verwittigd en kwamen ook ter plaatse en boden assistentie. De brandweer moest ook het grootwatertransport inzetten. “We weten uit ervaring dat er op de bedrijfssite bijzonder weinig bluswater beschikbaar is”, legt brandweerkapitein Michiels uit. “Zo konden we water vanuit de gracht naast het Fort van Walem pompen en gebruiken om te blussen.”

Rubber

Na ruim anderhalf uur kregen de hulpdiensten h de brand volledig onder controle. De pekzwarte rookwolk boven Mechelen-Noord verdween stilaan maar de brandweermannen zullen nog wel een hele tijd moeten nablussen. De getroffen werkplek, een verfspuitcabine waar rubber wordt gesmolten en gegoten voor onder meer vrachtwagenbanden, raakte zwaar beschadigd en brandde volledig uit. “Verder zijn er ook nog wat coniferen en afvalcontainers mee in brand geschoten”, luidt het nog.

Drone

Ondanks de brandweer het vuur onder controle had, flakkerde het vuur af en toe opnieuw op. De brandweer nam contact op met de Civiele Bescherming. Ook zij kwamen ter plaatse en hebben zelfs een drone ingezet. “Op die manier kon er vanuit de lucht bekeken worden of er zich nog ergens vuurhaarden bevonden”, zegt de brandweerkapitein. “Er werd ook een warmtecamera bovenop de ladderwagen geplaatst zodat we de afgebrande werkplek vanuit meerdere standpunten konden bekijken.”

Lokale omleiding

Tijdens de bluswerken werd de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het bedrijf afgesloten voor het verkeer. Dat moest een lokale omleiding volgen. “Ondanks de spits, de omleiding en de drukke baan viel de verkeersellende al bij al mee”, vult politiewoordvoerder Dirk Van de Sande aan. Pas wanneer de hulpdiensten gedaan hebben met de bluswerken, zal de rijbaan opnieuw worden vrijgegeven.

Geen gewonden

Bij de brand raakte niemand gewond. Toen die vanavond uitbrak, waren er nog zo’n twintigtal arbeiders ter plaatse. “Zij konden allen tijdig de werkplek verlaten. Zij werden opgevangen”, zegt Van de Sande nog. Opmerkelijk is dat het al de tweede zware brand is die het bedrijf in Mechelen-Noord uitbreekt. Eind september 2017 brak er ’s nachts ook al een zware brand uit in het bedrijf. Een loods van zo’n 5.000 vierkante meter ging op in de vlammen. “Vandaag heeft het gebrand op een andere plaats. Deze keer achter de bureauruimte”, besluiten de hulpdiensten. “Deze konden we dus ook volledig vrijwaren.”

Oorzaak onderzocht

Over een oorzaak van de brand is nog niet veel geweten. Bij de brand in 2017 werd er gedacht aan kwaad opzet, vermoedelijk gaat het deze keer om een accidentele brand tijdens werkzaamheden in de verspuitcabine. De politie startte in iedere geval een onderzoek op naar de brandoorzaak.