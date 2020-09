UNIZO kritisch over Malinas: “Old school shoppingcomplex” Wannes Vansina

18 september 2020

10u27 0 Mechelen UNIZO spreekt zich kritisch uit over het retailpark Malinas in Mechelen. “Nu het project een voldongen feit is, houden we ons hart vast voor de toch al met leegstand geconfronteerde binnenstad.”

Bij de officiële start van de bouwwerken donderdag hamerden zowel ontwikkelaar Mitiska REIM als de burgemeester erop dat Malinas complementair is aan de handel in de binnenstad en er niet mee in concurrentie gaat. Mia Vancompernolle, adviseur ruimtelijke ordening bij de Unie van Zelfstandige Ondernemers, ziet dat anders.

“Het begon allemaal met de zoektocht naar een oplossing voor de herlocalisatie van enkele baanwinkels (van het Keerdok – red.). Daar konden we ons in vinden. Maar nu zien we een - old school - shoppingcomplex verrijzen, waarbij de te verplaatsen baanwinkels slechts 37 procent van de voorziene oppervlakte invullen.”

Kledingzaken

“De projectontwikkelaar heeft die herlocalisatie dus duidelijk als ‘alibi’ gebruikt. Waardoor ook de stad Mechelen hier is in meegegaan en een Ruimtelijk Uitvoeringsplan geheel op maat van het project heeft geschreven”, aldus Vancompernolle.

Volgens haar kunnen shoppers dankzij de vlotte bereikbaarheid via de snelweg de binnenstad gemakkelijk links laten liggen. “Er komen al zeker twee kledingzaken naar Malinas, terwijl dat soort retail bij uitstek in het centrum thuishoort. We bepleiten daarom een uitdoofscenario, waarbij er geen bijkomende kleding- en ander zaken in shoppinggoederen naar Malinas mogen komen.”

UNIZO kijkt ook met lede ogen naar de komst van Albert Heijn en LIDL, “die voor een dagelijkse grote verkeersstroom zullen zorgen”.

Verhuisverbod

UNIZO pleit op een verbod voor handelszaken in de kern om binnen de eerste vijf jaar te verhuizen naar het shoppingcenter. “Ook moet de minimum vloeroppervlakte per winkel in het complex worden bewaakt, opdat kleinere winkels die perfect in de binnenstad passen geen onderdak zouden vinden in het shoppingcenter.”

“De stad Mechelen legde de afgelopen periode een schitterend parcours af op vlak van herwaardering en versterking van haar historische handelskern. Het zou doodzonde zijn mocht dat werk deels teniet worden gedaan door Malinas”, besluit ze.