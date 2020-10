Unia-ambassadeurs nemen intrek in Sociaal Huis Wannes Vansina

13 oktober 2020

10u48 1 Mechelen Gelijkekansencentrum Unia heeft zijn intrek genomen in het Sociaal Huis in Mechelen. De ambassadeurs zullen er onder meer meewerken aan het bestrijden van discriminatie op de woonmarkt.

Unia heeft voor alle dertien centrumsteden een ambassadeur. Zij werkten tot voor kort elk op hun eigen ‘eilandje’. “De thema’s zijn vaak dezelfde. Beter was om regio-overschrijdend te werken. Vandaar dat ze werden gegroepeerd in vijf hubs. In het Sociaal Huis zullen de medewerkers voor Mechelen en Leuven zitten”, legt Carmen Van Puyenbroeck uit.

Unia zet in Mechelen onder meer de schouders onder de praktijktesten om woondiscriminatie tegen te gaan. In juni bleek uit onderzoek dat er al dan niet bewust werd gediscrimineerd op basis van etnische afkomst en gezinssamenstelling. “Een sensibilisering van de immosector werd uitgesteld naar het voorjaar omwille van corona.”

Verder zet Unia de schouders onder de ambitie uit het bestuursakkoord om “een beleid te voeren tegen discriminatie en racisme dat voor elk domein geldt, van onderwijs of economie tot bijvoorbeeld vrije tijd”. “We hebben de ervaring in huis om zo’n grote plannen op te stellen en helpen de stad dan ook graag”, aldus Van Puyenbroeck.