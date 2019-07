Uitzonderlijk vervoer zes keer in fout: voor 1.967 euro aan boetes Wannes Vansina

13 juli 2019

De lokale politie heeft donderdag een uitzonderlijk transport betrapt om maar liefst zes overtredingen in een keer. Dat nadat de chauffeur de aandacht had getrokken van een patrouille omdat hij zijn Franse vrachtwagencombinatie had geparkeerd op de pechstrook van de E19-R6. Om te beginnen mocht dat al niet, maar het transport bleek ook niet de voorgeschreven reisweg te volgen of in het bezit te zijn van de voorgeschreven documenten. Daarnaast was er geen spoor van de twee verplichte begeleidingsvoertuigen, noch van veiligheidstoebehoren als flashlampen, gevarendriehoeken en breedteschilden. De chauffeur was op de koop toe niet in orde met de rij- en rusttijden. Het transport werd geïmmobiliseerd en kreeg boetes voor in totaal 1.967 euro opgelegd.