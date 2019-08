Uitzonderlijk vervoer aan de kant gezet door de politie: “Voor bijna 1.600 euro aan boetes” TVDZM

01 augustus 2019

De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft ter hoogte van het Battelcomplex op de N16 in Mechelen een uitzonderlijk vervoer tegengehouden. De vrachtwagen werd volgens de politie opgemerkt, omdat hij reed zonder begeleidingsvoertuigen – iets dat in België wettelijk verplicht is. Nadat de politie de trucker aan de kant zette en controleerde, bleek de vrachtwagen met veel meer niet in orde te zijn. “Zo werd er vooraf geen verkenning van de reisweg gedaan, volgde de trucker niet de voorziene reisweg, was hij niet in orde met de opgelegde rij- en rusttijden en bleken er tot slot ook nog enkele veiligheidstoebehoren te ontbreken”, licht politiewoordvoerder Dirk Van de Sande toe. De vrachtwagen werd uit het verkeer gehaald en er werden proces-verbalen opgesteld die de trucker een geldboete van 1.593 euro opleverde. “De chauffeur van het uitzonderlijk vervoer mag pas verder rijden wanneer hij een vergunning voor de reisweg kan voorleggen en begeleid wordt door twee begeleidingsvoertuigen”, besluit Van de Sande.