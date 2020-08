Uitmuntend rapport voor horeca, maar 61 mensen negeerden afgelopen weekend de avondklok Tim Van Der Zeypen

04 augustus 2020

16u45 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft sinds de invoering de avondklok in de provincie Antwerpen 61 mensen geverbaliseerd. Zij negeerden allemaal flagrant de avondklok. De Mechelse en Willebroekse horeca daarentegen legde tot een vlekkeloos parcours af.

Morgen is het een week geleden dat Antwerps gouverneur Cathy Berx bijkomende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus uitvaardigde. Naast het verplicht dragen van een mondmasker en een vervroegd sluitingsuur voor de horeca, werd er ook een avondklok ingevoerd om 23.30 uur. De politie kreeg de opdracht op nauwlettend een oogje in het zeil te houden. Na enkele dagen te hebben gesensibiliseerd, werden de mensen, die de regels aan hun laars bleven lappen, vanaf dit weekend ook geverbaliseerd.

“De ernst van de situatie geeft ons geen ruimte om te freewheelen”, luidt het bij de politie van Mechelen-Willebroek. Dit weekend werden maar liefst 61 personen geverbaliseerd. “Het ging om mensen die de avondklok flagrant negeerden”, verduidelijkt de politiezone. Ondanks deze enkelingen, leek het merendeel van de inwoners, de richtlijnen goed op te volgen.

Applaus voor de horeca

Slechts een handvol passanten werd aangesproken op het niet dragen van een mondmasker. “Hiervan weigerden sommigen manifest om het mondneusmasker te dragen. Zij kregen een proces-verbaal”, aldus de politie nog.

Al die personen riskeren nu een geldboete die kan oplopen tot 1.600 euro. De Mechelse en Willebroekse horeca kregen tot slot nog complimenten van de politie. “De horecazaken behaalden een uitmuntend rapport in het naleven van het sluitingsuur van 23 uur”, luidt het nog. “Voor wat betreft het naleven van de avondklok kunnen de resultaten beter.”

“Speeltijd is voorbij”

De politie zal daarom blijven controleren op het naleven van de avondklok en het dragen van een mondmasker. “Nu is de speeltijd voorbij en zal er onmiddellijk worden geverbaliseerd”, besluit korpschef Yves Bogaerts. “In het belang van de volksgezondheid moeten we strikt de maatregelen naleven. Alleen zo kunnen we deze weinig aangename periode het snelst achter ons laten. Het merendeel heeft dat begrepen en we danken ze daar ook voor. Anderen hebben de ernst van de situatie nog altijd niet begrepen. Dat is niet meer aanvaardbaar.”