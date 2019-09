Uitgeverij giet Kazerne Dossin in boekvorm Wannes Vansina

03 september 2019

11u44 0 Mechelen Uitgeverij Tijdsbeeld & Pièce Montée brengt 75 jaar na de bevrijding ‘Kazerne Dossin. Holocaust en Mensenrechten’ uit en giet zo het gelijknamige museum in boekvorm.

Over de Holocaust in België bestaan vooral wetenschappelijke publicaties. Met ‘Kazerne Dossin. Holocaust en Mensenrechten’ brengt uitgeverij Tijdsbeeld & Pièce Montée nu een boek toegankelijk voor een breed publiek. Het naslagwerk bevat ruim 700 foto’s en documenten en is het resultaat van jaren historisch onderzoek door het wetenschappelijk team van Kazerne Dossin.

“Net zoals in het museum tonen we unieke beelden en documenten zoals persoonlijke brieven van slachtoffers, officiële nazidocumenten, propaganda-affiches en foto’s die soms pijnlijk weergeven hoe omstanders toekeken. Wij kijken op historische beelden niet alleen naar gebeurtenissen uit het verleden, maar ook naar onszelf”, zegt Ronny Gobyn van Tijdsbeeld & Pièce Montée.

“We willen het geschiedkundig verhaal in dialoog laten treden met mensenrechten en de schendingen daarvan. Vanuit de geschiedenis van de Holocaust gaan we op zoek naar de tijdloze mechanismen van groepsdruk en collectief geweld die in sommige omstandigheden uitmonden in massamoord en genocide. Zo willen we de wereld van toen en vandaag begrijpelijker maken, maar ook concrete betekenis geven aan mensenrechten, burgerzin en democratie”, vervolgt Veerle Vanden Daelen, adjunct-directeur en conservator van Kazerne Dossin.

Het boek verschijnt niet toevallig nu. “75 jaar geleden, op 4 september 1944, werd Mechelen bevrijd. Nu het einde van de Tweede Wereldoorlog overal ter wereld wordt herdacht, brengen we met dit boek de slachtoffers van rassenhaat onder de aandacht.”