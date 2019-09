Uitbater (55) van handcarwash riskeert beroepsverbod van drie jaar na sociale fraude: “De sector is door en door rot” Tim Van der Zeypen

20 september 2019

14u50 0 Mechelen Een Pakistaanse uitbater (55) van een voormalige carwash langs de Gentsesteenweg in Mechelen stond vrijdagochtend voor de rechter. Hij moest er zich verantwoorden omdat hij in 2018 bij verschillende controles op de sociale wetgeving niet in orde was. Eerder maakte Staatsecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open VLD) al bekend dat twee op de drie handcarwashes in 2018 werd betrapt op sociale fraude. “Te rooskleurig”, vond Mechels arbeidsauditeur Gianni Reale vanochtend op zitting. “2,99 op 3 zou een veel realistischer cijfer zijn.”

De sociale fraude waarvoor de vijftiger zich moest verantwoorden hield onder meer illegale arbeid en fraude met werkaangiftes of de te late uitbetaling van lonen, of vakantiegelden in. De controles in 2018 begonnen in september maar volgden elkaar snel op. Omdat de Pakistaanse uitbater zich maar niet in orde stelde, werd er door de arbeidsauditeur beslist om de zaak te sluiten en te verzegelen. “Met zijn manier van handelen en de oneerlijke concurrentie heeft hij de markt verstoord”, oordeelde Reale.

Vrijdagvoormiddag kaartte de arbeidsauditeur ook de vaak erbarmelijke situaties voor de werknemers van de handcarwashes aan. “Vaak worden ze slecht behandeld, krijgen ze niet het nodige materiaal, worden ze slecht betaald en moeten ze soms zelf slapen in de carwash zelf of op matrassen in kleine ruimtes boven de carwash”, aldus Reale. Hiervoor stond de vijftiger vandaag niet terecht. Voor de sociale fraude riskeert de 55-jarige nu wel een jaar cel, geldboetes die kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro’s en een beroepsverbod van drie jaar.

Geminimaliseerd

Bij de verdediging werden de feiten niet geheel toegegeven, noch betwist maar wel geminimaliseerd. “Bij een sociale controle waarbij twee werknemers op heterdaad werden betrapt, wist mijn cliënt nog niet eens dat ze op dat moment al aan het werk waren”, zei meester Elke Goossens. “Hij had hen wel degelijk ingeschreven om te starten met werken om 10.00 uur maar de controle was omstreeks 9.30 uur. Mijn cliënt wist niet dat de twee al gestart waren met werken. Omwille van zijn gezondheid was hij niet aanwezig die dag en hadden de werknemers achter zijn rug zelf beslist om te starten met werken. Omdat hun collega nog aan het ontbijten was en de klant in de carwash gehaast was.”

Volgens de verdediging ging de Mechelse carwash failliet omwille van de verzegeling en de gedwongen sluiting van de carwash. “Dit in combinatie met de aanhoudende vaste kosten en de huur van het pand dat de Mechelse handcarwash”, verduidelijkte meester Goossens. Zij vroeg rekening te houden met die verzachtende omstandigheid en vroeg enige mildheid van rechter Jessica Bourlet.

‘Complexe wetgeving’

“Bovendien heeft hij steeds geprobeerd om via zijn boekhouder en het sociaal secretariaat, de puinhoop van zijn voorganger (De vijftiger werkte eerst zelf als werknemer in de carwash alvorens hij zaakvoerder werd, red.) proberen te redden”, besloot de advocate. “Maar hij kreeg amper hulp of oplossingen aangeboden. Laten we niet vergeten dat het voor mijn cliënt afkomstig is uit een ander land en een andere cultuur heeft. Hem de complexe Belgische wetgeving uitleggen is niet evident.”

Huisvader

Dit laatste kon weinig sympathie teweeg brengen bij de Mechelse arbeidsauditeur: “Meneer was als zaakvoerder een soort van huisvader voor zijn carwash. Hij is de eindverantwoordelijk en niemand anders. Hij moest steeds correct handelen en de schuld niet bij anderen leggen.”

Vonnis 18 oktober.