Uitbaatster De Zwaan reageert op aantijgingen: “Sluiting moeten vernemen via sociale media” Wannes Vansina

13 oktober 2020

17u16 0 Mechelen “Veel erger dan die 48 uur sluiting is dat ik voor gans Vlaanderen door het slijk wordt gehaald.” Tiffany Verbond (38) is niet te spreken over de beslissing van de Mechelse burgemeester om haar café De Zwaan te sluiten wegens het niet naleven van de coronaregels.

De burgemeester nam maandag de beslissing het café in de Slachthuislaan te sluiten. “Getuigenissen tonen aan dat de geldende coronaregels er op geen enkel moment werden nageleefd, noch door de uitbater noch door de tientallen bezoekers”, luidde het in een persmededeling die in de namiddag werd uitgestuurd en verspreid via sociale media.

Tiffany Verbond was op het moment van het bericht nog gewoon aan het werk in haar café, zich van geen kwaad bewust. “Een van de klanten bracht mij op de hoogte. Vervolgens heb ik contact opgenomen met de politie en het kabinet van de burgemeester, maar daar wisten ze nog van niks. Pas tussen 18 en 19 uur is de politie hier geweest om mij de sluiting mede te delen. Op geen enkel ogenblik ben ik gehoord.”

Tent

Ze geeft toe dat er zaterdagavond een fout is gemaakt. “Ik had mijn tent, die er nog stond van een mosselfeest een week eerder, op vraag ter beschikking gesteld voor een drink van drie jarige vrienden. Alles ging goed. Ze zaten allemaal aan een tafeltje, op afstand van elkaar. Tot de overhandiging van hun cadeau. Toen zijn ze rechtgesprongen en een dansje beginnen maken. Dat was niet volgens de afspraken en had niet mogen gebeuren, maar daar circuleert blijkbaar wel een filmpje van.”

Naar eigen zeggen greep ze ook meteen in. “Ik stond alleen in het café, waar ook volk zat. Toen ik de muziek hoorde, ben ik naar de tent gegaan en heb ik hen meteen terecht gewezen.” Nog dezelfde avond moest ze ook enkele gasten terechtwijzen omdat ze geen mondmasker droegen. “Ik heb er zelfs een paar buitengesmeten.”

“De politie is hier trouwens zaterdagavond geweest, om te vragen of we iets afwisten van een vechtpartij in de buurt. De agenten hebben toen geen enkele opmerking gemaakt.”

Halloween

Ze doet er naar eigen zeggen alles aan om de coronamaatregelen te doen naleven, ook op een creatieve manier. Daarmee dacht ze deze week net op een positieve manier in het nieuws te komen. “Maandag nog dacht ik HLN te bellen met de vraag om eens langs te komen. Met mijn Halloweendecoratie zorg ik ervoor dat klanten niet in de fout kunnen gaan. Klanten kunnen niet aan de toog hangen en vier plaatsen van een bank van acht worden ingenomen door een pop.”

“In de plaats daarvan word ik door een stom foutje van een paar mensen die overenthousiast reageren voor gans Vlaanderen door het slijk gehaald.”