Ucom2bike schenkt ook aan Villa Praline Wannes Vansina

01 oktober 2019

16u30 0

Het Mechelse Ucom2bike heeft maandagvond in café Den Stillen Genieter twee cheques ter waarde van 2.500 euro overhandigd aan evenveel goede doelen. Een ging zoals elk jaar naar vzw Duchenne Parent Project Belgium, de andere naar nieuw goed doel Villa Praline. “Vorig jaar mochten we nog 10.000 euro overhandigen, maar omwille van het slechte weer viel onze evenement een klein beetje in het water en de inkomsten dus tegen”, zegt Jef Meynen. Villa Praline, een vzw die zich inzet voor kinderen met een beperking, levert vrijwilligers voor Ucom2bike en zal voortaan een deel van de opbrengst krijgen. De eerste zaterdag van mei viert Ucom2bike zijn vijftiende verjaardag met een feesteditie en zal er weer naar hartenlust kunnen worden gewandeld, gefietst en ‘gemotorbiked’ voor het goede doel. Meer info op www.ucom2bike.be.