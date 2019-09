Twintigtal scholieren naar Brussel vertrokken voor klimaatbetoging Wannes Vansina

20 september 2019

13u25 4 Mechelen Een twintigtal scholieren uit Mechelen is vrijdagmiddag naar Brussel vertrokken om daar deel te nemen aan de klimaatbetoging. Onder hen leerlingen van naar verluidt Pitzemburg, Ursulinen, KA Lyceum, het Sint-Romboutscollege en Hagelstein.

Flo Bohets van Youth For Climate Mechelen schat hun aantal op twintig. “Maar het was moeilijk tellen omdat er ook actievoerders waren uit de Kempen en Antwerpen”, vertelt ze.

Bohets is tevreden met de opkomst. “Vorig jaar waren we gemiddeld met zo’n 10, dus is 20 goed.” Bedoeling is maandelijks deel te nemen aan de nationale klimaatbetoging. Ook in Mechelen komen er acties. “Zoals ploggen of een zitstaking.”

Dat de klimaatbeweging radicaliseert, vindt ze logisch. “De acties bleven vorig jaar zonder gevolg, terwijl de tijd dringt.”