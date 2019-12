Twintigtal bijzitters veroordeeld omdat ze afwezig waren tijdens de verkiezingen van 2019 TVDZM

18 december 2019

14u20 0 Mechelen Dertien mannen en negen vrouwen zijn door de rechter in Mechelen veroordeeld omdat ze tijdens de afgelopen verkiezingen hun kat hadden gestuurd. Alle 22 werden opgeroepen als bijzitter. Er werden voornamelijk geldboetes tussen de 400 en 600 euro uitgesproken.

Alle bijzitters die tijdens de federale, regionale en Europese verkiezingen jongstleden niet kwamen opdagen, werden korte tijd later gecontacteerd door het parket. Sommigen betaalden de voorgestelde minnelijke schikking van 250 euro, anderen niet. In het Mechelse arrondissement waren er dat in totaal 55 bijzitters .

Vorige maand verschenen de eerst 24 personen voor rechter Goedele Van den Brande. Daar mochten ze komen uitleggen waarom ze niet kwamen opdagen of waarom ze te laat waren tijdens de verkiezingen in mei. Het merendeel, maar liefst zestien personen, lieten verstek gaan.

“Brief niet ontvangen”

Het vaakst terugkerende excuus van de afwezige bijzitters? “Sorry, mevrouw de rechter. Ik heb die brief nooit ontvangen.” Een Mechelse vrouw (38) stak de schuld op haar hond: “Ik was eerst nog met mijn hondje gaan wandelen”, klonk het. Gregory B. verklaarde dan weer dat hij te laat was omdat hij moest babysitten op zijn nichtje.

De rechter luisterde, maar ging niet altijd mee in hun verklaringen. “Drie mensen kregen een opschorting van straf gedurende drie jaar”, klonk het op de rechtbank. “Verder kregen nog één man en één vrouw een werkstraf van 46 uur opgelegd. Zij hadden dit ook zelf voorgesteld.” Voeren ze deze niet uit, riskeren ze alsnog een geldboete.

Geldboete

De zeventien andere afwezige bijzitters kregen allen een geldboete. “Voor zestien was dat 600 euro, voor drie personen bedraagt de geldboete 400 euro”, besluit de rechtbank. Binnenkort kennen ook de overige 21 gedagvaarde afwezige bijzitters hun straf.