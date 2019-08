Twintiger vraagt straf met uitstel TVDZM

05 augustus 2019

14u23 0

Een 23-jarige man uit Zeist, een gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht, kwam vandaag een celstraf met uitstel vragen aan de rechtbank. De twintiger werd recent bij verstek veroordeeld tot een celstraf van een jaar effectief. “In november 2012 had hij een ingebouwd gps-toestel van een personenwagen gestolen”, klonk het op zitting. “Niet veel later werd de beklaagde op heterdaad betrapt bij een gelijkaardige diefstal en gearresteerd.” De diefstal werd op zitting vandaag niet betwist. Alleen smeekte de twintiger vanochtend om hem niet naar de cel te sturen, maar hem wel een tweede kans aan te bieden. Vonnis op 12 augustus.