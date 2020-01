Twintiger steelt fietsen aan station TVDZM

22 januari 2020

Ayoub K (22) uit Mechelen riskeert een celstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro effectief. De twintiger moest zich verantwoorden voor de diefstal van twee fietsen. Telkens gebeurde de diefstallen aan het station van Mechelen. Op basis van camerabeelden kon de politie de verdachte identificeren. Opdagen voor zijn proces deed hij niet. De 22-jarige liet verstek gaan. De ouders van een van de slachtoffers daagden wel op. Zij vroegen een schadevergoeding. “Mijn zoon had de fiets nog maar net gekregen”, besloot de moeder. “Hij was verscheurd van verdriet.” Een vonnis in de zaak volgt binnen de maand.