Twintiger steekt mes door arm van man TVDZM

04 september 2019

14u45 0 Mechelen De rechtbank stelt mogelijk een justitie-assistente aan die een maatschappelijke enquête zal moeten uitvoeren bij de 21-jarige Magdalena S. uit Mechelen.

De jonge vrouw had verzet aangetekend tegen een vonnis bij verstek dat haar voor twaalf maanden effectief naar de gevangenis had gestuurd. Dit voor een steekpartij uit 2017. Toen had ze met een mes door de arm van haar toenmalige vriend gestoken. “Ik heb spijt en beseft dat ik dit niet had mogen doen”, reageerde ze op zitting. Tot pleiten kwam het vanmorgen niet. De rechtbank hield rekening met haar blanco strafblad en schuldinzicht en stelde voor om een onderzoek uit te voeren naar een gepastere straf voor de jonge vrouw, in plaats van haar naar de gevangenis te sturen. Een vonnis volgt binnen twee weken. In december zal de zaak worden verder gezet.