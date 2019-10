Twintiger staat terecht voor diefstal van gsm-toestel TVDZM

23 oktober 2019

Een 28-jarige Roemeen heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor de diefstal van een gsm-toestel. De feiten speelden zich in augustus 2019 af. “Beklaagde wandelde toen een winkel langs de IJzerenleen binnen en vroeg om een blad papier en balpen”, zei de openbaar aanklager op zitting. “Even later verliet hij opnieuw de winkel en merkte de winkelbediende op dat haar telefoon was verdwenen.” De politie werd verwittigd. Op basis van camerabeelden kon beklaagde worden geïdentificeerd. Daarop was onder meer te zien hoe de twintiger samen met twee anderen in een auto waren vetrokken. Een van die inzittenden bleek later zijn minderjarige broer te zijn. Vandaag eiste het parket een celstraf van een jaar effectief. De feiten werden niet betwist. “Mijn cliënt was naar België gekomen om te kunnen werken maar in Brussel werd zijn auto gestolen. Daarin lagen al zijn persoonlijke spullen. Ook zijn gsm. Daarom heeft hij die gsm gestolen. Om naar zijn familie in Roemenië te kunnen bellen”, klonk het bij de raadsman van de 28-jarige. Er werd een straf met uitstel gevraagd. Een vonnis volgt op 6 november.