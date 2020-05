Twintiger riskeert achttien maanden cel voor cocaïnehandel Tim Van Der Zeypen

11 mei 2020

13u15 0 Mechelen Een 26-jarige man uit Mechelen riskeert een celstraf van achttien maanden. Hij stond maandagvoormiddag terecht voor het verhandelen van cocaïne.

De drugsdealer liep eerder tegen de lamp tijdens een politiecontrole. Na zijn arrestatie ontkende hij alle betrokkenheid. Er werd een onderzoek opgestart en verschillende afnemers verhoord. “Heel wat van deze afnemers herkenden hem meteen als dealer”, klonk het bij de openbaar aanklager. Eens hiermee geconfronteerd, ging de twintiger over tot bekentenissen. Alleen over de periode werd er gediscussieerd.

Volgens het parket was hij een half jaar bezig met het verhandelen van drugs, volgens de verdediging slechts twee maanden. Zij vroegen vandaag een werkstraf. “Hij is jong en zit erop gebrand om te kunnen gaan werken”, zei zijn advocate Ayse Top. Een werkstraf zag het openbaar ministerie niet zitten. Onder meer omdat hij recent nog een een enorme kans had gekregen van de rechtbank na gelijkaardige feiten. “Maar meneer koos ervoor om deze kansen te verspelen”, besloot de aanklager.

Een vonnis volg op 25 mei.