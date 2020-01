Twintiger rijdt dubbel zo snel in bebouwde kom en verliest rijbewijs voor vijftien dagen TVDZM

17 januari 2020

Een twintigjarige chauffeur heeft donderdagavond zijn rijbewijs mogen inleveren voor vijftien dagen. Hij werd omstreeks 19.45 uur geflitst in de Jozef De Blockstraat. De twintiger reed meer dan het dubbel te snel in de straat. “Op die plaats mag je maximum vijftig kilometer per uur rijden”, klinkt het bij de politie. “De man werd geflitst aan 105 kilometer per uur.” De hardrijder werd aan de kant gezet en verloor onmiddellijk zijn rijbewijs. Hij mag zich ook aan een dagvaarding van de Mechelse politierechter verwachten. Daar riskeert hij naast een bijkomend rijverbod van vijftien dagen ook nog een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.